Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Zizic, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Zizic, takımının sahasında Olympiakos'u 84-69 yendiği maçı 23 sayı, 6 ribaunt, 2 top çalmayla tamamladı.