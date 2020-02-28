Kanarya Adaları'nda 25 şubatta Tenerife otelinin tüm müşterileriyle birlikte karantina altına alınmasına karar verilmişti. Reuters'ın haberine göre; 130 kişilik grup koronavirüs (coronavirus) nedeniyle karantina altına alınan Tenerife otelinden ayrıldı.

Öte yandan oteldeki yüzlerce kişi koronavirüs nedeniyle Tenerife otelde karantina altında kalmaya devam ediyor.