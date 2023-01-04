Avcılar'da inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik yapı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak'taki bir inşaat alanında yer alan ve işçilerin kaldığı 2 katlı prefabrik yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen yapıdaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından sevis edilmiştir.