"Oyuncu almak için oyuncu almayacağım"

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin son 5 maçını hak ederek kazanmış, yaş ortalaması en düşük, koşu mesafesi yüksek bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Savunmada da hücumda da planları olan bir takım. Bu maçın zor geçeceğini oyuncularımla hafta başı paylaştım. Özellikle taktik çalışması yaparken 3. bölgede nasıl baskı yapacağız. Oyunun başlangıcında bunu doğru uyguladık golü bulduk. İkinci, üçüncü golü de bulabilirdik" dedi.

İkinci bölgede nereyi kapatacaklarını, nasıl yönlendireceklerini, birinci bölgede de ortalara nasıl pozisyonlar alacaklarını çalıştıklarını anlatan Avcı, "Takım savunmasında oyuncularım iyi iş çıkardı. Her zaman söylüyorum takım savunması bizi şampiyon yapacak. Bunu ilk yarı itibarıyla daha doğru yaptık. Geçişlerde çok çabuk geri dönüyorlar. Girdiğimiz pozisyonlar var. Kenar ortasında doğru durmamıza rağmen seken toptan verdiğimiz pozisyon var. İkinci yarıda rakip oyuna tamamen genişlik verdi. Oyunun bu şekilde zor geçeceğini biliyorduk. Rakip topa sahip oldu, direkten dönen bir topları var. Oyunda biraz daha anları doğru yaşamamız gereken bir ikinci yarı yaşadık. Çünkü topa sahip olduğun zaman erken kaybedersen genç takıma karşı hızlı nabızla oynamak kolay değildir. Bazen bunu doğru yaptık bazen bir an evvel ikiyi bulmak için final paslarını erken attık" diye konuştu.

"Bugün ligin en çok gol atan takımıyız"

Ligin boyunun kısalmaya başladığını belirten Avcı, "Galibiyet çok önemli. Bugün ligin en çok gol atan takımıyız. En az gol yiyen iki takımından biriyiz. Çok sağlıklı gidiyoruz. Her maç kolay olmayacak. Bundan sonrakiler de zor olacak. Biz sahanın içinde olmamız lazım. Bugün Peres'in atılmaması lazım. Eksik kalmamamız lazım. Oyunun son dakikalarını doğru planlamamız lazım. İyi bir takım karşı iyi bir galibiyet aldık. Taraftar takıma sonuna kadar destek verdiğinde 12 oyuncu gibi bizle beraber oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Süre zaman daralıyor bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Oyuncu almak için oyuncu almayacağım"

Avcı, stoper transferi hakkında soruya ise, "Yabancı kontenjanı olarak doluyuz. Yerli oyuncularla ilgili temaslarımız yapıldı. Şu an oyuncu almak için almayacağım. Doğru oyuncu varsa alacağım, şu an tıkalı gibi duruyor. Denswil, Ahmet Can, Taha var. Onu da görüp hazırlayacağız. Dorukhan dahil orada oynatabilirim, Beşiktaş'ta da kullandım orada. Denswil doğru gidiyor. Hüseyin Türkmen var. Bu toprağın oyuncusu buradan çıkmış bakacağız sürece" diye cevap verdi.

"Şampiyonluğa giden yollar zor ve meşakkatli hep dikenlidir"

"Oyuncuların kaçan pozisyonlar ve taraftar baskısının takım üzerinde bir stres oluşturuyor mu?" sorusuna ise Avcı, şöyle cevap verdi: "Şampiyonluğa giden yollar zor ve meşakkatli hep dikenlidir. Her maç iyi oynayarak kazanamazsınız. Dünyanın en iyi takımları, bunu yapamıyor. Trabzonspor, Avrupa'da da en yüksek puan ortalaması olan yerde. 3-0'a da, 1-0'a da 3 puan veriyorlar. Herkesin oyuncu kalitesi var. Oyun organizasyonları artmaya başladı. Antrenör kalitesi yükseldi. Kasımpaşa'yı, Konya'yı tebrik ediyorum. Başakşehir de Emre Belözoğlu iyi şeyler yapıyor. Alanyaspor da öyle. Oyun kalitesi var. Onun için her maç bundan sonra da zor olacak."

"Hamsik varsa başka o yoksa başka bir oyun"

Avcı, sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Marek Hamsik'in Konyaspor maçında forma giyip giyemeyeceği yönündeki soruya da, "Hamsik olabilir. Son ana kadar bekledik. Hafif ağrısı var, onu rahatsız ediyor. Tedavisi devam ediyor. Umarım önümüzdeki hafta olur. Onla başka, onsuz başka oyun... Oyuncu belirliyor bazen oyunları" ifadelerini kullandı.