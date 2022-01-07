Atletico Madrid, 15 milyon Euro'ya Newcastle United'a transferi an meselesi olan Kieran Trippier’in yerini doldurmak için hemen harekete geçti.

İspanyol ekibi, İngiliz sağ bekin yerine Fransa'da geçen sezon lig şampiyonluğu yaşayan ve uzun süredir peşinde olduğu Zeki Çelik için düğmeye bastı. El Mundo Deportivo'nun haberine göre Madrid temsilcisi, kısa bir süre içerisinde Fransız ekibinin kapısını çalacak.



Lille'in, Milli futbolcumuz için 15-20 milyon Euro arası bir bonservis bedeli beklediği konuşuluyor.