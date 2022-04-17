Haftaya 4. sırada başlayan Atletico Madrid, puan tablosunun orta sıralarındaki Espanyol'u konuk etti.

Son şampiyon Atletico Madrid, oyuna ikinci devrede giren Carrasco'nun 52. dakikada kaydettiği golle öne geçti.

Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Kondogbia, 71. dakikada kırmızı kart gördü.

Espanyol, 10 kişi kalan rakibi karşısında De Tomas'ın 74. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Fakat başkent ekibi, Carrasco'nun 90+10'uncu dakikada penaltıdan attığı golle maçı 2-1 kazandı.

La Liga'daki son 8 maçında 7. galibiyetini alan Atletico Madrid, puanını 60'a çıkardı. Espanyol ise 39 puanda kaldı.