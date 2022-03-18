Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, maçın yağışlı ve soğuk havada oynandığını dile getirerek, "Maçın başında golü bulduk. Oyunun kontrolü elimizdeydi. Bana göre ilk yarının 4-0 bitmesi lazımdı. İç saha performansımız gayet iyi. Bunu deplasman maçlarımıza da yansıtırsak, durum bizim için daha farklı olur. Bizim hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Bu galibiyeti seyircimize armağan ediyoruz. Bu soğuk havada mücadele eden bütün oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum." diye konuştu.
Atılay Canel, karşılaşmada golleri atan Emre Mor ile ilgili bir soru üzerine, "Emre Mor, milli takımı hak ediyor. Salih Dursun'u da milli takım aday kadrosunda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Karaman: "Bu mağlubiyet bizim için iyi olmadı"
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ağır hava ve saha şartlarında oynandığını belirtti.
Maçın başında şanssız bir gol yediklerini dile getiren Karaman, şu ifadeleri kullandı:
"Bize çarpan top auta çıkıyor diye düşünürken, direğe çarpıp içeri düştü. İkinci golde de top çok iyi bir yere gitti. İyi bir vuruş seyrettik. Havanın ve sahanın şartları ağırdı. Oyunu domine etmek için şartların da müsait olması gerekiyor. Ona rağmen birkaç pozisyonumuz var. Bu mağlubiyet bizim için iyi olmadı. Bunun altından kalkacak gücümüz var. Maçtan sonra oyuncularımızla da konuştuk. Alacağımız seri galibiyetlerle tekrar ligde kendimize bir konum edinmek istiyoruz. Bu maçı unutup, milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirerek puanlar almamız gerekiyor."
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