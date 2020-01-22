AA

İstanbul Ataşehir'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Olayda sabah saatlerinde evinden çıkan Yener Yağcı (32),kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

AA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yener Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan DHA'nın haberine göre de, Yener Yağcı binadan çıktığı sırada plakası alınamayan bir araçla gelen saldırganlar ateş etmeye başladı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerin duyarak aşağıya inen babası ise yaralı oğlunu görünce sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar ve polis ekipleri babasını sakinleştirmeye çalıştı. Bir görgü tanığı da, “7 el silah sesi duydum. Yaralı yerde yatıyordu. Evden çıktığı sırada ateş edip kaçtılar diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.