Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, "18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek" denildi.

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