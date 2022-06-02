Aslı Kalaç, Fenerbahçe Opet'te

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 26 yaşındaki oyuncu Aslı Kalaç'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aslı Kalaç'ın daha önce Yeşilyurt, Galatasaray ve Türk Hava Yolları'nda forma giydiği hatırlatılarak, "Aslı Kalaç'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

3 İSİM İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda üç oyuncuyla yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Dicle Nur Babat, Mina Popovic ve Tutku Burcu Yüzgenç ile yolların ayrıldığı belirtilerek, verdikleri emekler için kendilerine teşekkür edildi.

NAZ AYDEMİR, THY'YE GİTTİ

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan Naz Aydemir Akyol'u renklerine bağladı.

Türk Hava Yolları Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.