Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de yeni asgari ücreti açıklıyor. İşveren temsilcileri de toplantıya katılıyor. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş'in basın toplantısında yer almadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere üç kez toplanmış ama uzlaşmaya varamamıştı.

TARAFLAR ASGARİ ÜCRETTE ORTAK NOKTADA ANLAŞAMADI

Cumhurbaşkanı'nın sözleri şöyle:

Çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz bunu saygıyla karşılıyoruz. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin altından kalkamayacakları bir yükü yükleyeceğiz.



İŞVERENLERİN ÜZERİNE ALTINDAN KALKILAMAYACAK YÜK GELMESİNE İZİN VERMEYİZ

İşverenlerin üzerine altından kalkılamayacak yük gelmesine izin vermeyiz

Sırtımızda yük küfesi var.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞLE YIL ORTASINDA ASGARİ ÜCRET ARTIŞI YAPILDI

2002 yılında 184 TL olan asgari ücret nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır

Yıl içerisinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 90 oranında artış sağlamıştık

ASGARİ ÜCRETTE GEREKİRSE BU YIL DA ARA DÜZENLEME YAPABİLİRİZ

'BİLGİN'LE GÖRÜŞTÜ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'le görüşeceğini açıklamış ve bugün asgari ücreti açıklayacağını söylemişti.

'SIRTIMIZDA KÜFE VAR'

Erdoğan, Türk-İş'in 9 bin lira olan teklifiyle ilgili de "Öyle herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini bir düşüneceğiz" ifadelerine yer vermişti.

SON 2 ASGARİ ÜCRET OY BİRLİĞİ İLE BELİRLENDİ Asgari ücret, Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmeler neticesinde belirleniyor ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, geçen yıl Aralık ayı ve bu yıl Temmuz ayındaki ara zam dahil olmak üzere, 2000 yılından bu yana alınan 23 asgari ücret kararından 6’sında oy birliği sağlandı. Kalan 17 kararın 2’sinde işveren kesimi, 15’inde ise işçi kesimi muhalefet etti. İşveren kesimi en son asgari ücretin yüzde 30 oranında artırıldığı karara muhalefet etmişti. İşçi kesimi 2000 ve 2009 yıllarında komisyon toplantılarına, 2019 yılında ise oylamaya katılmadı.

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