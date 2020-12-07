Artan vakalardaki vahim tablo haritada!

Adana’da koronavirüs vakalarındaki artış endişeye neden olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında.
Son haftada Adana’da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Hatay'da artış yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 86. Mersin’de artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Samsun’da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Kastamonu’da artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74” ifadelerini kullandı.
İHA'nın haberine göre, Adana’da ki koronavirüs vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasına da yansıdı. Adana’nın risk haritasında kentin neredeyse tamamında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandığı görüldü. Kentte genel olarak maske zorunluluğuna uyulduğu gözlenirken, semt pazarları gibi toplu alanlarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmemesi ise endişe oluşturuyor.
"SADECE MEZARLIKLAR RİSKSİZ"
HES mobil programı üzerindeki risk haritasını gören Emine Bebek isimli vatandaş, “1 ay öncesinde bu kadar vaka artışı yoktu. Şuan Adana kötü durumda. Her yer risk bölgesi olarak gözüküyor. İnsanlar kendilerini korumadıkları için bu daha da artacak gibi gözüküyor. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor. Etrafımızda ki herkes koronavirüse yakalanıyor. Hastanelere en ufak rahatsızlığımızda bile gidemiyoruz.
Hastanelerin yoğun bakımları dolmuş durumda. Şuan bulunduğumuz park bile risk durumunda gösteriliyor. Her yer risk bölgesi olarak gösterildiği için insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Evde de sürekli zaman geçiremiyoruz sıkılıyor insanlar. Hayat Eve Sığar uygulamasında bütün bölgeler riskli gözüküyor. Risksiz bölge neredeyse yok. Sadece mezarlıklar risksiz gösteriliyor” diye konuştu.
Selçuk Tokaç isimli esnaf ise vaka artışı nedeniyle korktuğunu, müşterilerle mümkün olduğunca uzaktan iletişim kurmaya çalıştığını belirterek, “Maalesef vakalar anormal şekilde artmaya başladı. Her müşteriyi içeri almamaya çalışıyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Sevdiklerimizi kaybetmekten korkuyoruz. Maskeyle yaşamaya çalışacağız, alıştık artık. Hayat Eve Sığar programını inceledik ve her taraf kırmızı olmuş durumda. Sadece mezarlıklar temiz gözüküyor. Herkesin dikkat etmesi lazım” ifadelerini kullandı.
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