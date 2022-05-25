Arsenal, Elneny'nin sözleşmesini uzattı

İngiliz kulübü, 29 yaşındaki Elneny'nin sezon sonunda biten sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Arsenal Kulübü oyuncunun yeni sözleşmesinin süresi hakkında bilgi vermezken, İngiltere medyası Elneny'nin kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı yönünde haberlere yer verdi.

Basel'den 2016'da Arsenal'a transfer olan Elneny, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a kiralanmıştı. Arsenal formasıyla 147 karşılaşmaya çıkan Mısırlı futbolcu, 5 gol kaydetti.