AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.

Kurum twitter hesabından yaptığı açıklamada "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti. 1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu. Müstakil arsa için 956 bin 79 müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun." yazdıç

Projeye banka üzerinden başvurular 15 Kasım'da sona ermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesiyle 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa satışı, 50 bin iş yeri inşa edilmesi planlanıyor.

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