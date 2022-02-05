Arkas Spor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Bertuğ Öndeş, Candido, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Sedlacek, Muzaffer Yönet)

Setler: 19-25, 27-25, 25-20, 19-25, 15-11

Süre: 132 dakika (22, 36, 27, 26, 21)