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Arkas Spor: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncülük maçında Arkas Spor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta seride 2-0 öne geçerek sezonu üçüncü tamamladı

Giriş: 07.05.2023 - 18:59 | Güncelleme: ABONE OL
Arkas Spor: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
HABERTURK.COM / AA


Arkas Spor: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enis Ali Ay (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Ulaş Kıyak, Gökçen Yüksel, Perez)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, Meljanac)

Setler: 19-25, 25-27, 27-29

Süre: 83 dakika (23, 28, 32)

AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncülük maçında Arkas Spor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta seride 2-0 öne geçerek sezonu üçüncü tamamladı. Sarı-lacivertli ekip İstanbul'daki ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.

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