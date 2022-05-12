Galatasaraylı Arda Turan, İstanbul Kent Üniversitesi İşletme Bölümü bünyesinde yapılan 'Marka Araştırma ve Değerlendirmeleri' sonucunda '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' seçildi.

Psikolojisini toparlayamadığı için yıllardır uyku problemi çektiğini söyleyen Arda Turan, "Yıllardır uyku problemi çekiyorum, rahat uyuyamıyorum. Bir itiraf olacak ama kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamıyla psikolojik. Psikolojimi bir türlü iyi toparlayamadığım dönemler oldu." dedi.

Konuşmasında fiziksel özelliklerinin futbol oynamaya hiç müsait olmadığını söyleyen Turan, "Bir oyuncuda futbolcu olması için 10 tane fiziksel özellik gerekiyorsa bunların 7'si bende mevcut değildir diye düşünüyorum. Sadece içimde adalet duygusuyla gelişmiş inanılmaz bir kazanma arzusu vardır. Hayatımda hiçbir oyunda hile yapmam. Eşim burada, evde kağıt oynarken bile hile yapmam ama sonuna kadar kazanmak için uğraşırım" ifadelerini kullandı.