Arda Güler Real Madrid-Barcelona maçında oynayacak mı? Carlo Ancelotti açıkladı!
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası çalışmalarına devam ederken, bu akşam oynanacak Barcelona maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, dev maç öncesi yaptığı açıklamada 18 yaşındaki milli yıldız hakkındaki soruya da yanıt verdi.
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanlarda sergilediği başarılı performansın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne girerken, yaşadığı sakatlık sonrası ise henüz hazır hale gelemedi.
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını açıkladı.
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Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını yazdı.
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Arda Güler, Real Madrid'in Manchester United'la oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.
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Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği hazırlık maçı bu gece TSİ 00:00'da oynanacak.
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