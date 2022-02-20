Arda Güler ilk kez 11'de yer aldı

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu ligde Arda Güler ilk kez 11’de şans buldu. Daha önceki müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan Güler, Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Hatayspor 11'de sahaya sürüldü.

Çağtay ilk kez Kadıköy’de

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’dan transfer ettiği Çağtay Kurukalıp, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de Hatayspor maçında ilk kez sahada yer aldı.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertliler ile sadece U19 Süper Ligi’nde 11 maça çıkmıştı. Teknik Direktör İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag ile oynanan mücadelenin sonunda gerçekleştirilen basın toplantısında Çağtay’ın Hatayspor maçında forma giyebileceğini belirtmişti.