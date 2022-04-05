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Arda Güler ilk 3'te | En değerli 2005 doğumlular

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler dünyada 2005 doğumlu oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek 3. oyuncu oldu

05.04.2022 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Arda Güler ilk 3'te | En değerli 2005 doğumlular

Transfermarkt verilerine göre en değerli 2005 doğumlu futbolcular belli oldu. Listede Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler de yer aldı.

17 yaşındaki yıldız piyasa değerini 2 milyon 200 bin euroya yükselterek listede kendine üçüncü sırada yer buldu.

İşte en değerli 2005 doğumlu 10 futbolcu:

1) Noah Mbamba - 5 milyon euro - Club Brugge

2) Roger Fernandes - 4 milyon euro - Braga

3) Arda Güler - 2 milyon 200 bin euro - Fenerbahçe

4) Zidan Sertdemir - 2 milyon euro - Bayer Leverkusen

5) Mathys Tel - 2 milyon euro - FC Stade Rennes B

6) Paul Wanner - 2 milyon euro - Bayern Münih

7) Antonio Nusa - 1,5 milyon euro - Club Brugge

8) Dario Essugo - 1 milyon euro - Sporting B

9) Antoni Milambo - 1 milyon euro - Feyenoord

10) Iker Bravo - 1 milyon euro - Bayer Leverkusen

El Chadaille Bitshiabu, Roony Bardghji ve Lovro Zvonarek 1 milyon euro ile 10. sırayı paylaşan diğer futbolcular oldu.

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