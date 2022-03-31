Arda Güler'e dev kanca

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler şimdiden devleri peşine taktı.

İngiliz ve İspanyol basını, Arsenal ile Barcelona'nın 17 yaşındaki yeteneği takibe aldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takım ile sözleşmesini 2025'e uzatan Arda, şampiyonluk yaşamadan gitmek istemediğini söylemişti. Olası bir transferde ise Arda'nın Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırabileceği ifade ediliyor.