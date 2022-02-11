Aralarında emniyet müdür yardımcısı da var! Dolandırıcılık operasyonu!

Son dakika: Aralarında emniyet müdür yardımcısı da var!

DHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, tüm şüpheliler yakalandı.

14 ŞÜPHELİ SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekiplerince yapılan takip sonucunda sahte vekaletname ile tapuda dolandırıcılık yapmaya kalkan 14 şüpheli suç üstü yakalandı.

15 KİŞİNİN DAHA BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Bu şüphelilerin ifadelerinden ve dijital materyallerde yapılan inceleme sonucunda 15 kişinin daha olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

ARALARINDA EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI DA VAR

Savcılığın talimatıyla aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.