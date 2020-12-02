Araçta tartıştığı kadına tekmeyle saldırdı!

DHA

Kepez'de dün akşam meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobil içerisinde kimliği öğrenilemeyen kadınla erkek tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, araçtan inen erkeğin önce ön taraftaki yolcu koltuğunda oturan kadının yanına doğru gittiği, başka bir erkeğin ise kendisini durdurmaya çalıştığı görüldü.

Kadının 'Lütfen' diye seslendiği duyulurken, daha sonra şoför tarafına yeniden geçen erkeğin, iki eliyle araçtan tutunarak bir anda kadının yüzüne doğru tekme attığı anlar görüntülere yansıdı.

Yüzüne tekme gelen kadının ise çığlık attığı duyuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerinin kadın ve erkeği polis merkezine götürdüğü öğrenildi.