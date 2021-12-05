Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Büyük bir heyecana sahne olan sezonun 21. mücadelesi, Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Cidde Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa ilk sıradan başlayan Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen arasındaki çekişme, yarış boyu devam etti. Mick Schumacher, Sergio Perez, Nikita Mazepin, George Russell ve Sebastian Vettel'in araçlarının kaza yaptığı ve söz konusu pilotların diskalifiye olduğu yarış, bu nedenle birçok kez kırmızı bayrakla durduruldu.
Yeniden yapılan başlangıçlarda Hamilton ile Verstappen'in araçları, birçok kez birbirini geçti. Bu anların birinde, Hollandalı pilot, yarış sırasında aracını pist dışına taşıyarak Hamilton'ı geçtiği gerekçesiyle 5 saniye cezası aldı ve bu cezanın yardımıyla rakibini geride bırakan Hamilton, rakibinden daha az hata yaparak yarışı ilk sırada tamamladı.
Suudi Arabistan'da ilk kez kazanan Büyük Britanyalı pilot, 2:06:15.118'lik derecesiyle sezonun 8'inci, kariyerinin ise 103'üncü birinciliğine ulaştı. Verstappen, liderin 11.825 saniye arkasında ikinci, Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 27.531 saniye ardında üçüncü oldu.
En hızlı tur puanını da hanesine yazdıran Hamilton, 369.5 puana ulaşarak son yarış öncesi zirve yarışında Verstappen ile arasındaki puan farkını kapattı.
Pilotlar ve takımlar klasmanında şampiyonun belirleneceği sezonun 22. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 12 Aralık'ta yapılacak.
Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
- Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218
4. Sergio Perez (Meksika): 190
5. Charles Leclerc (Monako): 158
- Takımlar
1. Mercedes 587,5
2. Red Bull: 559,5
3. Ferrari: 307,5
4. McLaren: 269
5. Alpine: 149
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