Antik kent yazı tahtasına döndü!

Gaziantep'te, mağara ve tapınaklarıyla görenleri hayran bırakan Dülük Antik Kenti'nin duvarları yazı tahtasına döndü. Akılalmaz tahribata tepki gösteren bölge sakinleri, antik kentin turizme kazandırılmasını istiyor.
Yerli ve yabancı turistlerin seyahat rotasında yer alan Gaziantep'te kent merkezine 10 kilometre mesafedeki, Dülük Antik Kenti turizme kazandırılmayı bekliyor. 1997 yılında dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak tescillenen mağara, görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve İskender imparatorlukları arasında el değiştiren antik kent, barındırdığı eserler ve tarihi yapılarla pek çok medeniyetin bilgilerini bugüne aktarıyor.
Tapınak, tünel, mağara ve galeriler ile yeraltı şehrini andıran antik kentin duvarları bilinçsiz kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürüldü. Duvarlara kimliği belirsiz kişilerce yazılar yazılıp, kazındı, şekiller çizildi. Bu içler acısı görüntüleri görenler, tepki gösterdi.
'ANADOLU'DAKİ İLK MİTRAS TAPINAĞI'
Dülük Antik Kenti´nin sadece Gaziantep'in değil, Türkiye ve dünya kültür mirasının en önemli öğelerinden olduğunu ifade eden Gaziantep Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Aytekin, "Şu anda Anadolu'nun ilk bilinen ve bulunan ilk Mitras Tapınağındayız. Burası Mitras inancının dünyada bilinen en büyük tapınaklarından bir tanesi, hatta en büyüğü diyebiliriz. Sadece Gaziantep'in değil, Türkiye'nin aynı zamanda dünya kültür mirasının en önemli öğelerinden bir tanesi ama durumu içler acısı. Kaderine terk edilirse, böyle bir yer kendini bilmez insanlar tarafından böyle talan edilebiliyor. Bu bizim için, şehrimiz için hem de ülkemiz için çok büyük bir kayıp çok büyük bir acı" dedi.
O ÇAĞDAN KALMIŞ ÇİZİMLER YERİNE ALİ-AYŞE YAZILIYOR
Antik kentin duvarlarında ilk çağlardan yazıların yerine şu anda farklı yazılar yazıldığını belirten Aytekin şunları söyledi:
"Gaziantep'in tarihi açısından çok önemli bir yer. Dünyanın en büyük Mitras Tapınağında iki bölüm bulunuyor. Burada duvar üzerinde silinse de bazı o çağdan kalmış resimler ve yazıtlar vardı. Maalesef işte siz de görüyorsunuz şimdi üstünde Ali, Ayşe gibi yazılar yazıyor. Biz Gaziantep'e gelen bütün misafirlerimizi buraya getiriyoruz ve burayı anlatıyoruz. Şu haldeyken hiç kimseyi getirip gösteremiyoruz çünkü gerçekten bu bizim şehrimizin bir ayıbı diye düşünüyorum. Buranın acilen koruma altına alınması gerekiyor.
Sadece burası değil buranın üstünde de biliyorsunuz Dülük Antik Kenti var. Köyden bazı ihbarlar geliyor ve gece ışık görüp arkadaşlar jandarmalara haber veriyorlar. Muhtemelen kaçak kazı var define avcıları burada cirit atıyor. Kazısı on yıllarca sürecek bir alanı, maalesef kazma kürek ile tahrip ediyorlar. Bulacakları maddi değeri olan bir şey yok ama çok önemli bir kültürel hazineyi maalesef altüst ediyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım, bu alanın bir an önce koruma altına alınması lazım."
Bölge halkı da antin kente sahip çıkılmasını beklediklerini söyledi.
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