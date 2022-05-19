Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 58 puanla 7. sırada girdi.

Ligin 36. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u iç sahada 3-2 mağlup ederek 14 maçla kulüp tarihindeki en uzun namağlup unvanına ulaşan Antalyaspor, 37. haftada Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 yenerek rekorunu 15 maça çıkarmıştı.