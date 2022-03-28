Süper Lig'de son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yapacağı antrenmanla tekrar başlayacak. Kırmızı beyazlı ekipte yapılacak antrenmana milli takım kamplarında bulunan 4 oyuncu katılmayacak.
MİLOSEVİC BEKLENENİ VEREMEDİ
Antalyaspor'da sezon başında Konyaspor'dan takıma dahil edilen Bosna Hersekli 10 numara oyuncusu Deni Milosevic ise beklenen katkıyı veremedi. Orta saha oyuncusu bu sezon ligde 30 haftada 24 kez 21 kişilik kadroda kendisine yer bulabildi. Sezonun ilk devresinde zaman zaman süre bulabilen Milosevic, devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncuların ardından forma bulmakta zorlanıyor.
Milosevic, ligde 15 maçta süre alırken toplamda 484 dakika yeşil zeminde kalmayı başardı, gol ya da asist katkısı ise sağlayamadı. Bosna Hersekli oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta kırmızı beyazlı formayı terletirken 221 dakikada 1 kez gol sevinci yaşadı. Milosevic, Beşiktaş ile Katar'da oynanan TFF Süper Kupa Finali'nde de 64 dakika sahada kalmayı başarırken gol ya da asist sevinci yaşayamadı.
4 OYUNCU MİLLİ TAKIMLARDA
Fraport TAV Antalyaspor'da 4 oyuncu ise ülkelerinin milli takımlarına gitti. Kırmızı beyazlılarda Doğukan Sinik A Milli Takım kampına davet edilirken, Portekiz ile oynanan ve 3-1 kaybedilen 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Yarı Finali'nde kadroya dahil edilmedi. Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar ise Ümit Milli Takımın, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri 6'ncı maçında karşılaştığı ve sahadan 2-0 üstün ayrıldığı İskoçya maçında forma şansı buldu. Bünyamin Balcı, ilk 11'de sahaya çıkarken, 90 dakika mücadele verdi.
Gökdeniz Bayrakdar ise 67'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine sahaya girerek forma şansı buldu. Antalyaspor'da Fredy ise Angola Milli Takımı'nın Gine-Bissau ve Ekvator Ginesi ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.
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