Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor konuk ettiği Giresunspor'u 4-1 yendi.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Veysel Sarı, 62. dakikada Doğukan Sinik, 81. dakikada Fernando ve 90'da Naldo kaydetti. Konuk ekibin tek golü 67. dakikada Muhammed Gümüşkaya'dan (penaltı) geldi.

Bu sonucun ardından 8 haftadır kaybetmeyen ve oynadığı son 3 maçından da galibiyetle ayrılan Antalyaspor 41 puana yükseldi. 16. sıradaki Giresunspor ise 35 puanda kaldı.