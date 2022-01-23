5. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

23. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topa yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

29. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Bünyamin Balcı ile yaptığı kısa paslaşmayla ceza sahasına giren Wright'ın sert şutunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle önledi. Dönen topu konuk ekibin savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

30. dakikada Doğukan Sinik'in yerden pasında penaltı noktası civarında uygun pozisyondaki Fredy'nin bekletmeden vuruşunda top, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

37. dakikada Maxim'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kitsiou, rakibini geçtikten sonra şutunu çekti. Kaleci Boffin topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

54. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Figueiredo'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

65. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un sert şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+5 dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasına ceza sahasında bekletmeden vuran Kitsiou'nun sert şutunda kaleci Boffin, topu güçlükle önledi. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 66 Poli), Fernando, Admir Mehmedi (Dk. 66 Crivelli), Fredy (Dk. 84 Ghacha), Doğukan Sinik, Wright (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Hamza Mendyl), Doğan Erdoğan (Dk. 79 Borven), Kitsiou, Recep Niyaz (Dk. 90+2 Oğuz Ceylan), Furkan Soyalp (Dk. 67 Merkel), Figueiredo, Maxim (Dk 90+2 Messaoudi)

Sarı kart: Dk. 72 Crivelli, Dk. 89 Fernando, Dk. 90+5 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 72 Djilobodji (Gaziantep FK)