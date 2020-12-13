Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc n\u00fcn (MGM) kuvvetli sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f ile birlikte dolu, f\u0131rt\u0131na, sel ve hortum uyar\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6nemseyen vatanda\u015flar kentin bir\u00e7ok il\u00e7esinde ara\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00fczerini battaniye, kilim, \u00e7ar\u015faf ve naylon ve branda ile kapatt\u0131. Kapal\u0131 otoparklarda yer bulamayanlar t\u00fcrl\u00fc \u00e7\u00f6z\u00fcmlerle ara\u00e7lar\u0131n\u0131 korumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Baz\u0131 vatanda\u015flar ise gerdikleri t\u00fcl\u00fcn alt\u0131na ara\u00e7lar\u0131n\u0131 koydu. \u015eansl\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ise ara\u00e7lar\u0131n\u0131 kapal\u0131 otoparka park etti. Bir servis minib\u00fcs\u00fcn\u00fcn s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn de arac\u0131n\u0131n \u00fczerini \u00e7ekti\u011fi t\u00fclle kapatt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Kentin Serik il\u00e7esinde de d\u00fcn gece \u015fiddetli \u015fekilde ya\u011fan ve bu sabahtan itibaren de yer yer etkisini s\u00fcrd\u00fcren ya\u011f\u0131\u015f ya\u015fam\u0131 olumsuz etkiledi. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t K\u00f6kez Mahallesi Gazeli\u00e7i mevkiinde ve Burmahanc\u0131 Mahallesi nin baz\u0131 b\u00f6l\u00fcmlerinde tar\u0131m alanlar\u0131 ve meyve bah\u00e7elerini su bast\u0131. K\u00f6kez Mahallesi Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi mezbahas\u0131 \u00f6n\u00fcnde yolda biriken sular baz\u0131 mahallelere ula\u015f\u0131ma k\u0131sa s\u00fcreli de olsa engel oldu. Ara\u00e7lar yoldan ge\u00e7mekte zaman zaman zorland\u0131. Ayr\u0131ca Belek Mahallesi Kelebek Caddesi nde de su birikintileri olu\u015ftu. Ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle \u0131slanan sokak hayvanlar\u0131 ise s\u0131\u011f\u0131nacak yer arad\u0131. Serik Belediyesi ve Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi itfaiye ekipleri olumsuz \u015fartlara kar\u015f\u0131 haz\u0131r beklerken, vatanda\u015flardan gelen ihbarlar\u0131 de\u011ferlendiriyor. MU\u011eLA DA DA SA\u011eANAK VE KUVVETL\u0130 R\u00dcZGAR ETK\u0130L\u0130 OLDU \u00d6te yandan Mu\u011fla n\u0131n Bodrum il\u00e7esinde de ya\u011f\u0131\u015f\u0131n yan\u0131 s\u0131ra saatteki h\u0131z\u0131 45 kilometreyi bulan r\u00fczgar ya\u015fam\u0131 olumsuz etkiledi. Bitez Koyu nda demirli iki k\u00fc\u00e7\u00fck bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesi alabora oldu. Alargadaki 10 metrelik tekne ise g\u00fcvertesine kadar suya batt\u0131. Dalgalar y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yollar\u0131 ile sahil band\u0131na ta\u015ft\u0131. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Metrekare ba\u015f\u0131na 36 kilogram ya\u011f\u0131\u015f\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Marmaris il\u00e7esinde derelerden gelen \u00e7amurlu su, baz\u0131 yerlerde denizin rengini kahverengiye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc. \u0130l\u00e7ede sa\u011fanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri, kuvvetli r\u00fczgar dolay\u0131s\u0131yla da y\u00fcksek dalgalar olu\u015ftu. Marmaris te ak\u015fam saatlerinde ya\u011f\u0131\u015f\u0131n \u015fiddetini artt\u0131raca\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \u00d6L\u00dc DEN\u0130Z TURKUAZ RENGE B\u00dcR\u00dcND\u00dc Fethiye il\u00e7esinde de sa\u011fanak aral\u0131klarla etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle il\u00e7ede olumsuzluk ya\u015fanmazken d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u00d6l\u00fcdeniz, turkuaza renge d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Sahile vuran dalgalar ile denizin turkuaz rengi e\u015fsiz bir manzara olu\u015fturdu. Fethiye Meteoroloji \u0130stasyon M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkilileri, b\u00f6lgede ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n sal\u0131ya kadar aral\u0131klara devam edece\u011fini bildirdi. Metrekareye 105 kilogram ya\u011f\u0131\u015f d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc \u00f6l\u00e7\u00fclen Ula il\u00e7esinde de r\u00fczgar\u0131n h\u0131z\u0131 saatte 51 kilometreyi buldu.