Antalya'da tur teknesi battı

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. 30'a yakın yolcunun olduğu teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Alanya Damlataş Mağarası mevkiinde Baba Selavi isimli gezinti teknesinin battığının bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-92 ve DEGAK-08 botları görevlendirildi.

Teknede 33 kişi bulunduğu, şahısların kayalıklara çıktığı, 1 kişinin muhtemel kayıp olduğu bildirildi. Ayrıca bölgedeki su sporları da olay yerine yönlendirildi.