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        Haberler Gündem Çevre Son dakika haberi: Antalya'da orman yangını teknelere sıçradı! Antalya orman yangınında son durum nedir?

        Son dakika haberi Antalya'da orman yangını teknelere sıçradı

        Antalya'nın Kundu bölgesindeki Aksu Çayı kenarında çıkan orman yangını, bakım yapılan teknelere sıçradı. Bölgede yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:24 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:06
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        Orman yangını teknelere sıçradı!
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        Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanda yangın çıktı. Çayın kenarında bakımı yapılan teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kumköy mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak özel bir tersanedeki teknelere ve yakındaki seralara sıçradı.

        Daha sonra büyüyen yangın ormanlık alana geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Havadan helikopter ve uçakla müdahalenin de başladığı bölgede ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Çevredeki balıkçılardan Halil Balcı, AA muhabirine, poyrazın etkisiyle yangının teknelere doğru hızla ilerlediğini söyledi.

        Ardından yangının kısa sürede ormanlık alana sıçradığını belirten Balcı, "İtfaiyeyi biz aradık. Seraların yandığı söyleniyor. Yangın sebebiyle o tarafa geçemedik. Orman ekipleri de çevrede sürekli devriye atıyor, onlar da hızlı biçimde hemen geldiler." diye konuştu.

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