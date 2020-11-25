Antalya'da lüks cipte korkunç infaz!

İHA

Olay, Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DKF 631 plakalı lüks cipin içerisinde seyir halinde ilerleyen 3 kişi ışığa yaklaşırken yavaşladıkları sırada kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tabanca ile ateş açtı.

İHA'nın haberine göre, başlarından vurularak ağır yaralanan biri sürücü, diğeri yolcu koltuğunda oturan 2 kişi hayatını kaybederken, diğer yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.