Annesinin arkadaşı evdeydi! Öldüren karşılaşma!

DHA

Erzurum'da, dün saat 23.00 sıralarında Palandöken ilçesi TOKİ Konutları´nda kan donduran bir olay meydana geldi.

ERKEK ARKADAŞIYLA OTURUYORDU

DHA'da yer alan habere göre bir süre önce eşinden ayrılan Handan A. (41) 10'uncu kattaki evinde erkek arkadaşı Orhan Taşyürek (34) ile otururken oğlu Ferit Y. (24) geldi.

Hayatını kaybeden Orhan Taşyürek.

TARTIŞMA ÇIKTI BIÇAKLA SALDIRDI

Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Ferit Y., Taşyürek ile karşılaşınca tartışma çıktı. Ferit Y., eline geçirdiği bıçakla Orhan Taşyürek´e saldırdı.

ANNESİ ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Bıçak darbelerine maruz kalan Taşyürek yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken, Handan A. araya girmeye çalıştı.

KENDİSİNİ BANYOYA KİLİTLEDİ

Ancak bu sırada Handan A. de hafif yaralandı. Handan A., kendini evin banyosuna kilitledi. Ferit Y., altıncı kata geldiğinde yere düşen Orhan Taşyürek´i takip edip burada da bıçakladı.

ZANLI SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ilk ulaşan bölgedeki devriye ekibi, kaçmaya çalışan Ferit Y.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. Ekipler daha sonra eve girip, Handan A.'yı kendini kilitlediği banyodan çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Taşyürek'in hayatını kaybettiği saptandı. Orhan Taşyürek´in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Hafif yaralanan Handan A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyette sorgusu süren cinayet şüphelisi Ferit Y.'nin bir sosyal medya uygulamasında 165 bin takipçisi olduğu belirtildi.