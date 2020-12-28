'Annemi öldürdüm' diyerek polise teslim oldu!

Olayda B.A. (25) devriye görevindeki polis ekibine yaklaşarak "Annemi öldürdüm" diyerek bağırdı. B.A'nın üzerinde kan izi ve elinde kesikler gören ekipler, şüpheliyi yakaladı.

AA'nın haberine göre, şüpheli B.A'nın ifadesi doğrultusunda anne Betül A'nın (49) yaşadığı eve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde yaralı bulunan ve ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Betül A. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Gözaltına alınan B.A, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.