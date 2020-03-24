24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Kararın ardından ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların mağdur olmaması için valilikler ve kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Bu sayede vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları karşılanıyor. Bazılarının ihtiyaçlarını ise yakınları karşılıyor. Özellikle gençler market ve pazarlarda hatta pek uğramadıkları pazarlarda bile boy göstermeye başladı.
İşte o gençlerden biri geçen pazar günü İstanbul Mecidiyeköy'de bir semt pazarında görüntülendi. Alışveriş esnasında bir pazarcı esnafın şarkı söylemesine eşlik eden genç kız, pazara ayrı bir renk kattı. Genç kızın kuzeni ise, kayıt altına aldığı o anları Habertürk Whatsapp ihbar hattında paylaştı.
'İNSANLARA BİR NEŞE KAYNAĞI, BİR MORAL OLSUN İSTEDİK'
Pazardaki o görüntüye ilişkin Habertürk'e konuşan İrem Erdal, şunları söyledi: "Pazar günü 65 yas üzerindeki anneannemiz pazara gidemediğini için biz Mecidiyeköy pazarına gittik. Biz balık aldığımız esnada temizlenmesini beklerken yan tezgahtaki pazarcı abi bağırarak şarkı söylüyordu. Yanımdaki kuzenim de bana gülerek, 'sen de söyle' dedi. Balıkçı abide bunu duyunca 'siz de söyleyin' diye ısrar etti. Ben de şarkıyı söylemeye başladım. Malumunuz ülkece bir virüsle mücadele etmeye çalışıyoruz ve hiçbirimiz moral motivasyon açısından iyi durumda değiliz. Eşlik ettim, birlikte şarkı söyledik ve insanlara bir neşe kaynağı, bir moral olsun istedik. Böyle bir manzara ortaya çıktı."
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