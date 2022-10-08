Ankaragücü son dakikada güldü

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü'nü

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti.

Mücadele, 2-1'lik MKE Ankaragücü üstünlüğüyle noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip 16. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelede dakikalar 55'i gösteren Ethemi, skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 90+1. dakikasında Jese'nin çevirdiği topu filelere gönderen Ali Sowe, skoru tayin etti: 1-2.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, 2-1'lik MKE Ankaragücü üstünlüğüyle noktalandı.

Deplasmanda ilk zaferini elde eden başkent temsilcisi, puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 14. basamağa tırmandı.

8 puanlı İstanbulspor ise 13. sırada kaldı.