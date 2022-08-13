Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı

Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibi MKE Ankaragücü, Olympiakos forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız katıldı.

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