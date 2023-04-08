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Ankaragücü'nden kritik 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti

Giriş: 08.04.2023 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü'nden kritik 3 puan

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u Eryaman Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmada Ali Sowe 10. dakikada Ankara ekibini öne geçirdi. Lamine Diack 24'te farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Konuk ekipten Kerem Şen 47. dakikada farkı bire indirdi. Ali Sowe 53. dakikada kendisinin ikinci takımının 3. golünü attı: 3-1. Bu golden iki dakika sonra Jason Lokilo (55) İstanbulspor'u umutlandıran golü atsa da galibiyet için yetmedi ve Ankaragücü sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor üst üste 3. mağlubiyetini alarak 24 puanda kaldı. İki haftalık mağlubiyet serisinin ardından sahasında kazanan Ankaragücü puanını 28'e yükseltti.

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