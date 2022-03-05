Lider MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren maçta kazanan 1-0'lık skorla başkent temsilcisi oldu.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü müsabakanın 59. dakikasında Geraldo'nun asistinde Ghayas Zahid kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 58'e yükselten MKE Ankaragücü, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Ümraniyespor'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kritik başkent deplasmanından eli boş ayrılan Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 46 puanla haftayı 3. sırada tamamladı.