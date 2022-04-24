1. Lig'in 34. haftasında Keçiörengücü sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü, Nasadoge Menemenspor ile Keçiören Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 30. dakikada Emeka Friday Eze'nin golüyle 1-0 kazandı.

3 haftalık galibiyet hasretine son veren Ankara Keçiörengücü puanını 41'e yükselterek düşme hattından uzaklaştı ve 12. sıraya çıktı. Düşme hattında yer alan Menemenspor ise 37 puanla 16. sırada kaldı.