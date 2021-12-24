Ankara'da yol çalışmasında göçük! 1 işçi kurtarıldı

AA

Keçiören ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında yolun bir kısmı çöktü. İşçilerden Ali Çelikli'nin toprak altında kalması üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AA'da yer alan habere göre ekipler, hayatta olduğunu tespit ettikleri işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma çalışması nedeniyle Balmumu Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından göçük altından çıkarılan yaralı işçi Çelikli, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.