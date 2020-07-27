Ankara'nın Söğütözü semtinde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangının çıktığı iş merkezi tahliye edildi. Yanan plazadan kopan bazı alevli parçaların yola düştüğü görüldü.

Habertürk TV Muhabiri Arda Erdoğan, alevlerin plazanın dış cephesini sardığını kaydederek şunları söyledi:

"Dış cephede yangın söz konusu. Kopan alevli parçalar yola düşüyor. İtfaiye ekipleri yangınla mücadele ediyor. Özellikle alt katlarda alevli kısımlar söndürülmüş durumda ama üst katlar hala yanıyor. Yanan parçalar otoparkta bulunan araçların üstünü düşüyor. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri almış durumda. Yangın plazanın üstüne doğru devam ediyor. Yangın Ankara'da sıklıkla kullanılan alışveriş merkezinin hemen yakınında bulunuyor. "