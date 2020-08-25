Ankara'da okul servisi ücretleri belli oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı Tuncay Elmadağ, yüzde 12 zam olduğunu belirterek, konu hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre,
Okul servis ücreti,
0 Km'den 03 Km'ye kadar yıllık 2.275.00 TL.
03 Km'den 06 Km'ye kadar yıllık 2.520.00 TL.
06 Km'den 10 Km'ye kadar yıllık 3.400.00 TL olacak. 15 Km'yi aşan her Km için ise 67.50 TL ödenecek.
Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı Tuncay Elmadağ, "Eğer servislerde öğrenci sayısı yarıya indirilirse tarifeye ek olarak 3'te bir oranında zam ilave edilir. Zam Ankara Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onayladı" dedi.
Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı MEB'in 03.07.2020 tarih ve 2020/4 sayılı genelgesiyle belirlemiş olduğu 186 gün olarak tespit edildiği ancak salgın nedeniyle yüzyüze eğitimin 21 Eylül 2020'de başlayacağı için tarifemizde 171 günlük fiili taşımanın bedeli yıllık olarak belirlenmiştir. Yıl içerisinde gün sayısında MEB tarafından yapılacak değişiklikler esanafa yansıtılamaz. Resmi tatiller, sömestr (yarıyıl) tatili hesaplamalara ve fiyatlara dahil edilmemiştir."
İZMİR'DE YÜZDE 11-11.5 ARTIŞ
AA'nın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.
Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya, 0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya, 0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya, 0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya, 0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya, 0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya, 0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya, 0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi.
İstanbul'da ise Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) eylül ayında yapılacak toplantısında öğrenci servis ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesinin belirlenmesi bekleniyor.
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