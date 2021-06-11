AA

İlçede özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında bazı huzurevi sakinleri dumandan etkilendi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilen 45 huzurevi sakini ve 10 personelden bir kısmına ambulansta müdahale edildi. Bazıları da tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Durmuş Ali Daldallı huzurevinde incelemelerde bulundu.

45 KİŞİ FARKLI HUZUREVLERİNE NAKLEDİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, huzurevinde kalan yaşlıların, tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 45 yaşlının kaldığı huzurevinde çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, kurum çalışanları ve huzurevi sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, yaşlıların tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledileceği kaydedildi.