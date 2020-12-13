Ankara'da DSİ binası inşaatında göçük

AA

Olayda, Çankaya ilçesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki alt yapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

AA'nın haberine göre, toprak altında kalan işçiler Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Vurgun'u kurtarma çalışması ise sürüyor.