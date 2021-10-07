DHA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Eylül - 6 Ekim 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamında, Ankara'nın Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Beypazarı ilçelerinde yapılan uygulamalarda 29'u Afganistan, 6'sı Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere 36 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlere '6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan kişi başı 4 bin 746 TL ceza uygulandı. Düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.