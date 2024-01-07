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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara'da 26 araç birbirine girdi!

        Son dakika haberi Ankara'da 26 araç birbirine girdi!

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:42
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        Ankara'da 26 araç birbirine girdi!
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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