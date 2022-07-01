Andrea Belotti boşa çıktı

Transfer döneminde adı Türkiye'den de kulüplerle anılan İtalyan golcünün kulübüyle sözleşmesi sona erdi.

28 yaşındaki Andrea Belotti'nin piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro.

Kariyerinde 390 maça çıkan İtalyan golcü 158 gol atıp, 35 de asist yaptı.

Belotti, 7 sezondur Serie A ekiplerinden Torino forması giyiyordu.