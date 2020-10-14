Anayasa Mahkemesi (AYM) bugün saat 14.00'te olağanüstü toplanıyor. Toplantıda mahkemenin AYM kararına uymaması görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi'nin eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği karara mahkemenin uymaması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te milletvekillerine seslenmişti.

Akşam saatlerinde ise AYM üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" tweeti atmış, İçişleri Bakanlığı da yanıt olarak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu olayların ardından AYM olağanüstü toplanma kararı aldı.